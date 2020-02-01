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01.02.2020 10:16
Рубрика: Спорт

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Пост спортивного директора в "Динамо" оказался свободным после того, как его покинул Роман Орещук. И вот руководство московского футбольного клуба нашло достойного кандидата.

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Бувачу 58 лет. Он стал известен благодаря совместной работе с немецким тренером Юргеном Клоппом в "Майнце", дортмундской "Боруссии" и в английском "Ливерпуле". Контракт с боснийским специалистом подписан на два с половиной года.

"Лучшей характеристикой квалификации Бувача служат слова Клоппа о том, что именно Желько всегда был мозгом его тренерского штаба и правой рукой в каждой футбольной команде, в которой они вместе работали, - говорится в сообщении на сайте "Динамо". - Желько Бувач прекрасно знаком с европейским и мировым футбольными рынками, обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

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