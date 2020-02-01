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01.02.2020 17:02
Рубрика: В мире

Экс-глава таможенной службы Болгарии задержан по делу о наркотиках

Текст: Александр Гацак (София)

В Софии обнаружен грузовик, перевозивший более ста килограммов кокаина. Наркотик был упакован в коробки, предназначенные для хранения фруктов.

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Как сообщил в ходе внеочередного брифинга секретарь болгарского МВД Ивайло Иванов, по делу задержаны трое подозреваемых, одним из которых оказался бывший глава таможенной службы республики.

Отмечается также, что грузовик пересек почти весь Евросоюз, прежде чем попасть в Болгарию.

Генеральный прокурор страны Иван Гешев заявил, что стоимость найденной партии наркотика оценивается в миллионы евро.

По информации болгарских СМИ, задержанный экс-таможенник - Красимир Керемедчийски, в настоящее время занимается бизнесом в сфере перевозок и транспорта.

В мире Европа Болгария

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