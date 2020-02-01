Малкин набрал три очка и помог "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забил гол и отдал две голевые передачи в победном матче против "Филадельфии" - 4:3.

Первый период матча против "Филадельфии" для "Питтсбурга" сложился не слишком удачно. "Летчики" стараниями Якуба Ворачека открыли счет в матче, но после перерыва пришло время Малкина.

Всего за семь минут с небольшим российский форвард повернул игру вспять, буквально растерзав оборону соперника. Малкин сравнял счет, а затем выступил в роли ассистента Брайану Расту и Крису Летангу, сделавшим счет 3:1.

Однако удержать полученное преимущество "пингвины" не сумели. Тайлер Питлик и Скотт Лоутон перевели матч в овертайм.

Но выиграть у "Филадельфии" не получилось. Один из самых ненавидимых среди болельщиков "летчиков" хоккеист - Сидни Кросби в дополнительной пятиминутке принес свой команде победу.