Президент Ирака назначил нового премьер-министра

Президент Ирака Бархам Салех поручил сформировать новое правительство экс-министру коммуникаций Мухаммеду Тауфику Алауи, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Ранее политические партии не смогли назвать кандидата в премьеры в течение двух месяцев после ухода в отставку бывшего главы кабинета Адель Абдул-Махди на фоне массовых протестов против ухудшения социального положения граждан, коррупции и всесилия чиновников.

Алауи будет управлять страной до проведения досрочных выборов. Он должен сформировать новое правительство в течение месяца. Новый премьер отметил, что подаст в отставку, если политические блоки попытаются навязать ему кандидатов на ведущие должности в кабинете министров.

Напомним, массовые выступления в Ираке начались в ноябре прошлого года с экономических требований, которые затем переросли в политические с требованием отставки правительства. По некоторым данным, в результате столкновений с силами правопорядка погибли порядка 500 человек