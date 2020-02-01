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01.02.2020 14:41
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил Патриарха за любовь к вере и Отечеству

Текст: Кира Латухина

Президент на встрече в Кремле поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

"Одиннадцать лет прошло", - заметил Владимир Путин. "Совершенно верно", - согласился Предстоятель РПЦ. "Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, все общество наше заметило результаты этой работы", - сказал президент и поблагодарил за любовь и к вере, и к Отечеству.

Фото: Константин Завражин/РГ
11 лет назад состоялась интронизация Патриарха Кирилла

"Всегда считал, что служение Патриарха имеет два направления. Во-первых, вертикальное - к Богу: Патриарх должен молиться за свой народ. Но есть и такое очень сильное горизонтальное измерение этого служения, потому что Патриарх должен заботиться в том числе, конечно, и о духовном состоянии людей, а это предполагает развитие очень многих церковных программ", - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх поблагодарил президента за то, что сейчас в нашем государстве это служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям есть диалог, сотрудничество. "И конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей", - подчеркнул он.

Предстоятель РПЦ также отметил высокий уровень отношений между церковью и государством.

Власть Работа власти Президент Патриарх Кирилл

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