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01.02.2020 05:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии замерзли насмерть мужчина и приехавший на его похороны дядя

Текст: Артем Красиков

В Амгинском районе Якутии насмерть замерзли двое мужчин, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

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По предварительным данным, работник фермы пригласил односельчанина поехать на отдаленный участок, чтобы вместе ухаживать за крупным рогатым скотом. При этом он не сообщил приятелю, что путь до места не близкий. Распивая алкоголь, они пошли пешком. В итоге фермер бросил товарища замерзать на улице и никому не сказал о происшествии. Температура в тот день опустилась до минус сорока градусов.

Тело на следующий день было обнаружено коневодом, который разыскивал своих лошадей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ).

Для оказания помощи в организации похорон родственники погибшего пригласили приехать из Якутска его дядю. Он прибыл в село, однако вышел из такси немного раньше, предупредив сестру, но больше на связь не выходил. Его труп нашли случайные прохожие недалеко от дома родственников. Как установили медики, причиной его смерти также стало переохлаждение.

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