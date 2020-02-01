Погода в Петербурге в январе оказалась самой высокой за всю историю наблюдений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам эксперта, среднемесячная температура в январе составила 1,5 градусов выше нуля, это выше климатической нормы на 9,4 градуса. Предыдущий рекорд был поставлен в 1925 году, но тогда было на полградуса холоднее.

Из-за аномально теплой зимы на Неве так и не встал лед. По реке плавают отдельные льдины. На реках и каналах замерзли лишь определенные участки.

На газонах до последних дней зеленела трава, а кое-где даже распустились цветы и выросли грибы.