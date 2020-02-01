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01.02.2020 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Адыгее несколько школ и детских садов закрыли на карантин

Текст: Татьяна Павловская

Мэр расположенного под Краснодаром города Адыгейска Махмуд Тлехас принял решение закрыть три школы и два детских сада. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ среди детей.

"В связи с участившимися случаями заболеваний ОРЗ, ОРВИ и гриппа, отсутствием значительного количества обучающихся и воспитанников на занятиях в трех городских школах, а также детских садах №3 и №4 учебный процесс приостанавливается с 30 января по 5 февраля", - написал Тлехас.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
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В министерстве образования и науки Адыгеи сообщили, что ограничительные меры вводятся в ряде других образовательных организаций республики.

Так, в связи с участившимися случаями заболевания гриппом и ОРВИ карантин объявили в отдельных классах школы №1 аула Тахтамукай, школы №25 поселка Энем, СОШ № 9 села Вольного и гимназии №1 села Красногвардейского. Во время карантина руководителям школ и детских садов поручили провести дезинфекцию в учреждениях. Детям рекомендовали находиться дома, меньше бывать в местах массового скопления людей, строго соблюдать необходимый санитарно-гигиенический режим.

Специалисты продолжают контролировать ситуацию с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ, превышения эпидпорога пока нет. Сейчас в республике выявили 77 случаев заболевания гриппом, один из них - с летальным исходом: умерла 55-летняя женщина.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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