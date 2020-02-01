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01.02.2020 17:07
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Российские СМИ помогают китайским коллегам

Российские медиа помогают китайским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа. Пионером в этом начинании стала компания SPB TV: она передала коллегам из Медиакорпорации Китая груз в 50 тысяч защитных масок, дефицит которых наблюдается во многих регионах КНР. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", партия гуманитарной помощи от российского СМИ доставлена 1 февраля в город Чэнду.
Сбор гуманитарного груза в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Сбор гуманитарного груза в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Сбор гуманитарного груза в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Когда мы поняли серьезность сложившейся в Китае ситуации, было принято решение немедленно оказать помощь. Маски было найти нелегко, поскольку на фоне новостей из КНР их уже раскупили в Москве и Санкт-Петербурге. Пришлось отправлять нарочных на закупки в Ленинградскую область", - рассказал в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" генеральный директор SPB TV Кирилл Филиппов.

Непросто было и доставить маски в Китай в условиях, когда многие авиарейсы между странами отменены из соображений безопасности. Передать гуманитарную помощь взялась китайская диаспора в Санкт-Петербурге. Гендиректор Российско-китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган обратился за поддержкой к Сычуаньским авиалиниям, и они согласились помочь. Для специального груза открыли зеленый коридор. Из Санкт-Петербурга в Чэнду его привезли бесплатно.

Медиакорпорация Китая решила немедленно перенаправить дефицитный груз журналистам, работающим "на передовой" борьбы с вирусной пневмонией. В Пекине считают, что эта помощь - символ сотрудничества и глубокой дружбы между народами и СМИ двух стран. "Как отметил президент Владимир Путин, борьба с вирусом - общая задача для всего мира. В этот момент все добрые чувства и поддержка для нас - бесценны, а наша воля - едина!" - написал в благодарственном письме в адрес SPB TV генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.

В 2019-м году, когда Китай и Россия отмечали 70-летие установления дипломатических отношений, Центральная телерадиокорпорация Китая и SPB TV в Москве обменялись соглашениями о сотрудничестве и о трансляции российской телекомпанией каналов Центральной телерадиокорпорации Китая на русском, английском и китайском языках. Взаимодействие двух медиакорпораций продолжает углубляться.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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