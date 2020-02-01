В Японии потерпел крушение полицейский вертолет

В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.

Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Корияма. Один из членов экипажа получил серьезные ранения, передает телерадиокомпания NHK. Остальные отделались легкими травмами. Всем им оказывают медицинскую помощь. На показанных местным телевидением кадрах видно, что вертолет лежит на боку, у него сломан винт и хвостовая часть.

На месте аварии работают спасатели. Специалисты расследуют обстоятельства инцидента.