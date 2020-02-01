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01.02.2020 04:38
Рубрика: В мире

В Японии потерпел крушение полицейский вертолет

Текст: Александр Ленин (Токио)

В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.

Фото: EPA
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Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Корияма. Один из членов экипажа получил серьезные ранения, передает телерадиокомпания NHK. Остальные отделались легкими травмами. Всем им оказывают медицинскую помощь. На показанных местным телевидением кадрах видно, что вертолет лежит на боку, у него сломан винт и хвостовая часть.

На месте аварии работают спасатели. Специалисты расследуют обстоятельства инцидента.

В мире Восточная Азия Япония

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