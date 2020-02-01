Восстановившийся после травмы Панарин привел к победе Рейнджерс"

В матче против "Детройта" на лед после непродолжительного перерыва, связанного с травмой, вернулся лучший бомбардир среди российских игроков в нынешнем сезоне Артемий Панарин. "Рейнджеры" еще сохраняют надежду выйти в плей-офф, но отставание от заветного восьмого места на Востоке насчитывало почти 10 очков. И возвращение на лед лидера вселяло болельщикам надежду.

Счет в матче был открыт в середине второго периода. Свою девятую шайбу в сезоне забросил российский нападающий Павел Бучневич. Крис Крайдер закрепил успех, а в конце второй трети матча 27-й гол в сезоне записал на свой счет Панарин.

В третьем периоде Мика Зибанежад с передачи Панарина сделал счет 4:0. Хозяева после этого явно расслабились и получили две шайбы в свои ворота. Отличились Робби Фаббри и Валттери Филппула, но на большее "красных крыльев" не хватило.

В самом конце матча голкипер "Рейнджер" Игорь Шестеркин попытался поразить пустые ворота гостей, но промахнулся. Зато он записал на свой счет 23 отраженных броска и отпраздновал третью в карьере победу.

После этого матча в активе Панарина стало 70 очков (27 шайб + 43 передачи) и он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.