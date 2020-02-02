2 февраля 1943 года: советские войска разгромили немцев в Сталинграде

2 февраля 1943 года завершилась одна из крупнейших битв в Великой Отечественной войне - Сталинградская битва. Советские войска одержали победу. 125 бойцов Красной армии были представлены к званию Героя Советского Союза, еще четверых удостоили его после Великой Отечественной войны.

Немецкое командование планировало летом 1942 года захватить южные регионы - Дон и Кубань, Кавказ. Этим должны были заниматься группы армий "А" и "Б". Для сталинградского направления из состава группировки "Б" выделили 6-ю армию под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию. Немецко-фашистским войскам противостоял Сталинградский фронт.

К 23 августа немцы прорвались к Волге. К 12 сентября подошли к Сталинграду. Развернулись ожесточенные уличные бои. Фашисты смогли пробиться южнее завода "Баррикады", дальше пройти они не сумели.

19 ноября началось наступление в рамках операции "Уран". 23 ноября Красная армия замкнула кольцо. В окружение попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-я танковая армия противника. Но расчленить 6-ю армию на две части сразу не удалось.

Гитлер морально поддерживал Паулюса и солдат 6-й армии, но требовал от них сражаться до последнего солдата и последнего патрона. Фюрер издал приказ о награждении Паулюса дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, а потом присвоил ему звание фельдмаршала.

10 января 1943 года после мощного артиллерийского и авиационного ударов началась операция под кодовым названием "Кольцо" . Немцы не смогли сдержать советские войска и стали отступать. 25 января 21-я армия ворвалась в Сталинград с западного направления. С восточного атаковала 62-я армия.

В районе Мамаева кургана две советские армии соединились. Немецкую группировку разбили на две части. Южная, под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса, прекратила свое существование 31 января, сдалась в плен, а северная капитулировала 2 февраля 1943 года. Операция "Кольцо" закончилась. Это и стало победой в Сталинградской битве.

Сталинградская битва явилась важнейшим военно-политическим событием второй мировой войны. Она закончилась окружением, разгромом и взятием в плен вражеской группировки, оказала серьезное влияние на дальнейший ход войны. Битва явилась переломом в Великой Отечественной войне. Красная армия овладела стратегической инициативой.

Советские войска уничтожили в Сталинградской битве около 140 тысяч фашистов, взяли в плен свыше 91 тысячи. Разгромили две немецких армии - 6-ю и 4-ю танковую, 3-ю и 4-ю румынские армии, 8-ю итальянскую. В Германии впервые за годы войны объявили национальный траур.