Эвакуированных из Китая американцев посадили на карантин на военной базе

195 граждан США, эвакуированных спецрейсом из Китая, разместили на военной базе в штате Калифорния.

Как сообщает газета The New York Times, вернувшиеся 29 января из очага распространения коронавируса американцы, включая дипломатов, бизнесменов и спортсменов, в настоящее время изолированы от внешнего мира. Им предстоит пройти 14-дневный карантин.

Одного из пытавшегося самовольно покинуть военный объект граждан задержали. Его предупредили о "необходимости пройти полное медицинское обследование из-за неизвестных рисков общественности".

Сообщается, что с эвакуированными из Китая американскими гражданами сейчас работают специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства CША. У находящихся под пристальным наблюдением медиков американцев постоянно берут анализы крови и проверяют температуру.