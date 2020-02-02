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02.02.2020 10:33
Рубрика: В мире

Эвакуированных из Китая американцев посадили на карантин на военной базе

Текст: Александр Гусаров

195 граждан США, эвакуированных спецрейсом из Китая, разместили на военной базе в штате Калифорния.

Как сообщает газета The New York Times, вернувшиеся 29 января из очага распространения коронавируса американцы, включая дипломатов, бизнесменов и спортсменов, в настоящее время изолированы от внешнего мира. Им предстоит пройти 14-дневный карантин.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
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Одного из пытавшегося самовольно покинуть военный объект граждан задержали. Его предупредили о "необходимости пройти полное медицинское обследование из-за неизвестных рисков общественности".

Сообщается, что с эвакуированными из Китая американскими гражданами сейчас работают специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства CША. У находящихся под пристальным наблюдением медиков американцев постоянно берут анализы крови и проверяют температуру.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Распространение нового коронавируса

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