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02.02.2020 14:52
Рубрика: Digital

Издатель игры Pac-Man планирует построить сеть отелей для геймеров

Текст: Дмитрий Ключевский
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Знаменитый игровой "монстр" Atari объявил о своем намерении построить восемь отелей для любителей видеоигр совместно с двумя компаниями-застройщиками.

Как стало известно, первый отель начнут возводить в середине 2020 года в городе Финикс, после чего аналогичные проекты появятся в Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле. Компания обещает развлечения для постояльцев всех возрастов в виде многочисленных игровых возможностей, включая виртуальную и дополненную реальность.

Фото: Blizzard
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Некоторые из вышеперечисленных отелей также оборудуют специальными помещениями для киберспортивных соревнований и проведения тематических мероприятий. Также сообщается, что в отелях будут предусмотрены все типичные для современных гостиниц элементы вроде ресторанов, баров, кинотеатров и тренажерных залов. Если задумка окажется удачной, компания не исключает появления аналогов и в других странах.

Американский производитель консолей и издатель видеоигр широко известен среди "ретро-геймеров" и поколения 70-х своими проектами и консолями, последним из которых является Atari VCS, анонсированная в 2017-м. Устройство позиционируется как ретроконсоль, вдохновленная Atari 2600, на которой можно будет играть в главные хиты Atari. В комплекте с ней будут поставляться современный геймпад и классический джойстик.

Digital Технологии

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