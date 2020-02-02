Издатель игры Pac-Man планирует построить сеть отелей для геймеров

Знаменитый игровой "монстр" Atari объявил о своем намерении построить восемь отелей для любителей видеоигр совместно с двумя компаниями-застройщиками.

Как стало известно, первый отель начнут возводить в середине 2020 года в городе Финикс, после чего аналогичные проекты появятся в Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле. Компания обещает развлечения для постояльцев всех возрастов в виде многочисленных игровых возможностей, включая виртуальную и дополненную реальность.

Некоторые из вышеперечисленных отелей также оборудуют специальными помещениями для киберспортивных соревнований и проведения тематических мероприятий. Также сообщается, что в отелях будут предусмотрены все типичные для современных гостиниц элементы вроде ресторанов, баров, кинотеатров и тренажерных залов. Если задумка окажется удачной, компания не исключает появления аналогов и в других странах.

Американский производитель консолей и издатель видеоигр широко известен среди "ретро-геймеров" и поколения 70-х своими проектами и консолями, последним из которых является Atari VCS, анонсированная в 2017-м. Устройство позиционируется как ретроконсоль, вдохновленная Atari 2600, на которой можно будет играть в главные хиты Atari. В комплекте с ней будут поставляться современный геймпад и классический джойстик.