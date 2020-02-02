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02.02.2020 03:54
Рубрика: В мире

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

Израильские ВВС атаковали военные объекты движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел своей территории. Налет был совершен в северной части сектора Газа.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Авиаудару подверглась в том числе подземная инфраструктура анклава, используемая организацией ХАМАС, и командный пункт. В операции участвовали истребители ЦАХАЛ и боевые вертолеты, передает РИА Новости.

Ранее один снаряд был выпущен в сторону израильской территории из сектора Газа . Также на севере Негева была обнаружена связка воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

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