Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

Израильские ВВС атаковали военные объекты движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел своей территории. Налет был совершен в северной части сектора Газа.

Авиаудару подверглась в том числе подземная инфраструктура анклава, используемая организацией ХАМАС, и командный пункт. В операции участвовали истребители ЦАХАЛ и боевые вертолеты, передает РИА Новости.

Ранее один снаряд был выпущен в сторону израильской территории из сектора Газа . Также на севере Негева была обнаружена связка воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.