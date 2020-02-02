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02.02.2020 15:43
Рубрика: Спорт

Неймару показали желтую карточку за издевательский финт

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Christophe Ena Фото: AP Photo/Christophe Ena
Фото: AP Photo/Christophe Ena

Футболист "Пари Сен-Жермена" Неймар попал в курьезную ситуацию. В матче 22-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" бразилец получил желтую карточку за выполнение эффективного финта, который еще называют "радуга".

Арбитр встречи Жером Бризар сразу наказал Неймара, который был в недоумении из-за этого решения. В перерыве игрок подошел к судье и выказал ему недовольство. Однако рефери не стал слушать лидера парижан, попросив того говорить на французском языке.

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- Это невероятно. Судья заявил, что в действиях Неймара было что- то унизительное. Считаю, это несправедливо, - поделился своим мнением защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе.

Добавим, что в нынешнем сезоне Неймар провел за парижскую команду 18 встреч, забив 15 мячей и отметившись восемью результативными передачами.

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