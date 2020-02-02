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02.02.2020 17:15
Рубрика: В мире

Несколько сотрудников СМИ получили ранения в Cирии

Текст: Александр Гусаров

Государственное телевидение Сирийской Арабской республики сообщило о нескольких пострадавших журналистах в провинции Алеппо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ikhbariya, ранения получили сотрудники СМИ, освещавшие операции сирийской армии в окрестностях региона на северо-западе Сирии.

Фото: REUTERS/StoyanÊNenov
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По имеющимся данным, репортеры пострадали во время освещения наступления сирийской армии в районе Эль-Караси.

По данным агентства SANA, пострадали операторы двух иранских телеканалов.

"Оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри пострадали из-за атаки террористов против них в ходе освещения ими продвижения армии на юго-западе Алеппо", - сообщает агентство.

Гостелеканал Ikhbariya уточняет, что пострадала также съемочная группа сирийского телеканала Sama.

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