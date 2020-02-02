Песков рассказал о трудоустройстве бывших министров

Все бывшие члены правительства РФ нашли новые должности.

"Уже все трудоустроены", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после встречи главы государства с бывшими министрами, сообщает сайт Вести.Ru. Сами они дали краткие интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Вероника Скворцова, например, рассказала, что в России удалось снизить количество потребления алкоголя и табакокурения. Сейчас она возглавляет Росздравнадзор. Виталий Мутко заявил, что "работает сердцем". Он стал гендиректором АО "ДОМ.РФ". Михаил Котюков не стал говорить, где будет трудиться после ухода из кабмина. А вот Ольга Васильева сообщила, что ее жизнь будет связана с историей.

Напомним, во время встречи в Кремле президент РФ выразил надежду, что присутствующие используют весь свой потенциал и богатый опыт, чтобы решать задачи, поставленные на новых местах. "Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду, и я очень на вас рассчитываю и уверен: это будет и для вас интересно, и для государства полезно", - сказал он.