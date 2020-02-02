Новости

Актер Алан Харрис, "Босск" из "Звездных войн", умер от рака 15:05
Российский фильм "Холоп" собрал три миллиарда в прокате 14:43
36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем 01.02.2020
Игорь Крутой назвал представителя России на "Евровидении-2020" 01.02.2020
Стивен Кинг обвинил "Оскар" в фальсификации из-за расизма 01.02.2020

Поп-икона 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену

Новости
    02.02.2020, 15:18
Текст:   Олег Усков
Фото: К. Карташьян/ РИА Новости Фото: К. Карташьян/ РИА Новости
Фото: К. Карташьян/ РИА Новости

55-летняя Наталья Ветлицкая, советская, российская певица и актриса, вернулась на сцену. При этом некоторые СМИ настаивали, что "спустя четверть века" это произошло.

Как уточняет Пятый канал, Наталья, чей дебютный альбом "Посмотри в глаза" стал одним из главных событий в отечественной поп-музыке девяностых, выступила на юбилейном концерте другой иконы тех времен - Дмитрия Маликова.

"Однако пользователи социальных сетей, увидевшие фрагменты ее выступления, остались недовольны", - информирует ресурс. Сообщая: любительские записи концерта появились в соцсетях, в частности - исполнение Натальей хита "Душа". На которую публика "отреагировала без энтузиазма" и на призыв певицы к залу вести себя активнее и похлопать "гости достаточно безучастно слушают песню".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Тогда как комментаторы "Ветлицкую и вовсе раскритиковали", выразив критику "вокальных талантов артистки" - "многие убеждены, что звезда выступила под фонограмму, в такт которой к тому же с трудом попадала", - пояснено.

"Смешное кривляние под старую фонограмму!", "Это фиаско, братан", "Совсем не попадает в фанеру, печалька", - говорят комментаторы.

При этом сама Наталья считает, что вечер удался. Заодно рекомендуя в Instagram злопыхателям изучать математику. "Хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006, а не 25 лет назад, и в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад", - поправляет артистка (здесь и далее редакция авторская).

"Ну что, как говорят "с почином!". Не могу сказать, что после 13-ти лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко .... по сути это, как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях", - пишет Ветлицкая. Указав, что "несмотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей" она всё же это осилила.

Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве в семье физика-ядерщика и преподавателя фортепиано. В десять лет начала заниматься бальными танцами.

Вместе с первым мужем Павлом Смеяном в середине восьмидесятых работала в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Максима Дунаевского.

В 1985-м на экраны вышел фильм-катастрофа "Поезд вне расписания", в котором прозвучала песня, исполненная Ветлицкой (в титрах - Наталья Смеян). С 1986 года выступала как бэк-вокалистка группы "Идея фикс", далее - в "Рондо". В 1988-м стала солисткой "Миража". В том же году - с электропоп-проектом "Класс". В 1990 году "Класс" распадается и Ветлицкая начинает работать сольно.

Новости

Disney ищет чернокожих актрис на роли сестер русалочки Ариэль 01.02.2020
Эмили Блант о "Тихом месте 2": Страшная, но очень человечная история 01.02.2020
Во втором сезоне "Ведьмака" от Netflix армии Нильфгаарда заменят броню 31.01.2020
Фото: 64-летний Кузьмин обвенчался со своей бывшей 37-летней женой 31.01.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Peppa Pig - Official Channel
Свинка Пеппа лишилась голоса 31.01.2020
В Сеть попало видео из отмененного сериала по "Звездным войнам" 31.01.2020
"Вы все больные": нашедшаяся в джунглях Андрейченко сделала заявление 31.01.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российской исторической мелодрамы "Серебряные коньки" 30.01.2020
Шнуров написал куплеты про коронавирус 30.01.2020
Отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука 29.01.2020
⧣ фото
Фото: facebook.com/ officialseanreinert
Барабанщик групп Death и Cynic Шон Рейнерт найден мертвым 29.01.2020
Умер барабанщик группы Corrosion of Conformity Рид Маллин 29.01.2020
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги 28.01.2020