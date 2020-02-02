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02.02.2020 14:10
Рубрика: В мире

Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

Текст: Юрий Когалов
130 россиян готовы эвакуироваться из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса. Об этом проинформировал пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

"В соответствии с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй посольство в настоящий момент формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции. Число соотечественников, с которыми мы установили связь, на данный момент составляет 202 человека, из них 130 человек выразили готовность покинуть Хубэй", - заявил представитель посольства в эфире телеканала "Россия 24". Пресс-атташе также отметил, что о порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно.

Фото: Pixabay
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Как ожидается, это произойдет 3-4 февраля. К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России. На борту каждого из них будут находиться военные медики и специалисты-вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медпрепаратами.

Эвакуация россиян из КНР также проходит через пункты пропуска в Забайкалье, Амурской области и Приморье. В воскресенье этими путями на родину вернулись свыше 70 человек.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа.

Согласно последним данным, коронавирусом нового типа заразились уже свыше 14 тысяч человек, 304 человека скончались от вызванных им осложнений.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новая пневмония из того же рода, что и так называемый верблюжий грипп, а также по ряду параметров схожа с вирусами, вызывавшими острый респираторный синдром. Коронавирус этой разновидности потенциально способен вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию других жизненно важных органов.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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