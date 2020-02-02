Низкое давление ожидает москвичей на предстоящей неделе

Все рабочие дни на следующей неделе в Москве будет пониженное атмосферное давление в пределах 722-740 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Синоптики сообщают, что зимой для столицы нормальным считается давление от 747 до 749 миллиметров ртутного столба. При этом с понедельника до пятницы до этих значений не будет доставать порядка 10 - 20 единиц.

В воскресенье, 2 февраля, давление упало на 6 единиц, и сейчас оно составляет 727 миллиметров ртутного столба. В ночь на понедельник, 3 февраля, давление продолжит понижаться и к утру может достигнуть 722 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормы в этом месяце.

В ночь на вторник, 4 февраля, через столицу пройдет холодный фронт с запада, после которого давление повысится на 5 - 8 единиц. И к вечеру доберется до отметки 730 миллиметров ртутного столба, но все еще ниже нормы. В ночь на среду тенденция к похолоданию продолжится, а вместе с ней будет преобладать и слабый рост атмосферного давления. В среду и четверг давление постепенно будет приближаться к норме (737-740 миллиметров ртутного столба).

И только в пятницу, 7 февраля, атмосферный фон давления нормализуется и достигнет комфортных 747 миллиметров ртутного столба. А температура составит минус 10-8 градусов.