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02.02.2020 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тамбовом сгорел пассажирский автобус

Текст: Елена Шулепова (Тамбов)

В Тамбовской области на трассе Тамбов-Воронеж пассажирский автобус выгорел дотла. Эвакуировано 28 человек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

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Сообщение о пожаре на 192 километре трассы Р-193 Тамбов-Воронеж в региональный центр по управление кризисными ситуациями поступило в 07.10. На трассе произошло возгорание пассажирского автобуса. На место происшествия были направлены два пожарных расчета - всего от МЧС работали две единицы техники и десять человек.

В момент возгорания в салоне находились 27 пассажиров. Водитель остановил машину, и высадил всех из автобуса.

В 08.08 пожар был ликвидирован. В результате автобус выгорел полностью. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. Причины пожара выясняются.

В тоже время из-за сильного дыма от горящей машины в автобус врезался автомобиль Kia Rio, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону. Иномарку после столкновения выбросило на встречную полосу, где она задела "Газель". В результате водитель Kia Rio получил травмы и был госпитализирован.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область ЦФО Воронежская область

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