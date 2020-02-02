Под Тамбовом сгорел пассажирский автобус

В Тамбовской области на трассе Тамбов-Воронеж пассажирский автобус выгорел дотла. Эвакуировано 28 человек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на 192 километре трассы Р-193 Тамбов-Воронеж в региональный центр по управление кризисными ситуациями поступило в 07.10. На трассе произошло возгорание пассажирского автобуса. На место происшествия были направлены два пожарных расчета - всего от МЧС работали две единицы техники и десять человек.

В момент возгорания в салоне находились 27 пассажиров. Водитель остановил машину, и высадил всех из автобуса.

В 08.08 пожар был ликвидирован. В результате автобус выгорел полностью. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. Причины пожара выясняются.

В тоже время из-за сильного дыма от горящей машины в автобус врезался автомобиль Kia Rio, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону. Иномарку после столкновения выбросило на встречную полосу, где она задела "Газель". В результате водитель Kia Rio получил травмы и был госпитализирован.