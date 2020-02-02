В Башкирии на заправке взорвался автомобиль

В Мелеузе на площади Элеватора произошел взрыв на газозаправочной станции № 4. К счастью, во время ЧП никто не пострадал - в салоне пассажиров не было, а водитель в это время стоял у окошка кассы.

- По предварительной информации, газовый баллон взорвался в багажном отсеке автомашины Renault Logan во время заправки, - уточнили подробности в пресс-службе МЧС России по РБ.

Взрыв не спровоцировал пожара, поэтому огнеборцев не вызывали, а вот автомобиль восстановлению не подлежит. Владелец сам обратился в ГИБДД, чтобы оформить происшествие.