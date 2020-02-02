Новости

В Башкирии на заправке взорвался автомобиль 12:15
"Матовое стекло": опубликованы фото легких, пораженных коронавирусом 12:00
В Петербурге загорелось здание "Лениздата" 11:57
В Беларусь вернулся самолет Ил-76, доставивший медикаменты в КНР 11:50
Волгоград отмечает 77 лет Победы в Сталинградской битве 11:18
В КБР один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом 11:12
Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске 11:04
Видео: прохожие подняли Mercedes, чтобы спасти сбитую женщину 11:00
Видео: На Урале ночью наблюдали падение метеора 10:55
В Новосибирске задержан организатор гараж-пати в обрушившемся кафе 10:41
Эвакуированных из Китая американцев посадили на карантин на военной базе 10:33
Tesla Model 3 ворвалась в тройку самых популярных автомобилей Европы 10:00
Бастрыкин направил криминалистов СК в Новосибирск после обрушения в кафе 09:55
Пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске прооперировали 09:44
"Тампа-Бэй" обыграла "Сан-Хосе" благодаря голу Кучерова 09:38
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве 09:24
Багамы и Ямайка запретили въезд из Китая из-за коронавируса 09:17
В матче НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" произошла драка вратарей 09:12
Как Renault Arkana с шинами Nokian справляется с аномальной зимой 09:03
Второй случай заражения короновирусом зафиксирован в Индии 08:46
Кардиолог развеял распространенный миф о фитнес-браслетах 08:00
Китай выразил благодарность РФ за помощь в борьбе с короновирусом 07:49
В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой 07:40
Нелегальное кафе в Новосибирске обрушилось из-за снега 07:02
Первая смерть от короновируса произошла за пределами Китая 06:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Что лучше: вклад в банке или народные облигации
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
02.02.2020 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии на заправке взорвался автомобиль

Текст: Гульназ Данилова

В Мелеузе на площади Элеватора произошел взрыв на газозаправочной станции № 4. К счастью, во время ЧП никто не пострадал - в салоне пассажиров не было, а водитель в это время стоял у окошка кассы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске

- По предварительной информации, газовый баллон взорвался в багажном отсеке автомашины Renault Logan во время заправки, - уточнили подробности в пресс-службе МЧС России по РБ.

Взрыв не спровоцировал пожара, поэтому огнеборцев не вызывали, а вот автомобиль восстановлению не подлежит. Владелец сам обратился в ГИБДД, чтобы оформить происшествие.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Первая смерть от короновируса произошла за пределами Китая
Появилось видео спасения людей при обрушении кафе в Новосибирске
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов