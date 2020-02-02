В Петербурге загорелось здание "Лениздата"

В Санкт-Петербурге загорелось здание "Лениздата", расположенное на набережной реки Фонтанка. Сообщение об этом поступило в МЧС в 09:12.

В связи с тем, что существовала угроза распространения пожара, ему был присвоен ранг № 2. Горение, как установили прибывшие на место сотрудники службы МЧС, происходило на площади в 200 квадратных метров на четвертом этаже здания. Существовала угроза обрушения крыши.

Находившиеся в здании люди эвакуированы. Сведений о пострадавших нет.

В настоящее время открытый огонь ликвидирован. Работы на месте происшествия продолжаются. К тушению пожара привлечено 32 единицы техники и 128 человек личного состава.