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02.02.2020,  
13:20
Текст:  Руслан Мельников

"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы

Американские СМИ признают, что новые российские тяжелые огнеметы "Солнцепек", из которых формируются огнеметные батальоны, представляют серьезную опасность на поле боя.
Фото: Алексей Брусилов Фото: Алексей Брусилов
Фото: Алексей Брусилов

The National Interest объясняет, почему следует опасаться такого оружия. "Почему надо бояться новых российских огнеметных батальонов" - с такого заголовка начинается материал.

Фото: ТАСС
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Как отмечается в публикации, "Солнцепеки" отличаются не только разрушительной мощью, позволяющей физически уничтожать противника в таких укреплениях, как бункеры и туннели, но и оказывают серьезный психологический эффект.

При этом автор материала уточняет, что относить российские "Солнцепеки" к классическим огнеметам не совсем правильно, поскольку они слишком далеки от бойцов времен Второй мировой войны, вооруженных ранцевыми огнеметами.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", установленная на танковом шасси T-72 на самом деле стреляет термобарическими ракетами.

"Это оружие смешивает топливо и воздух в облаке, которое при детонации создает мощный разрушительный эффект с помощью высокой температуры и давления", - пишет The National Interest.

В публикации отмечается, что тяжелые огнеметы смогут эффективно расчищать дорогу для танков и мотострелков при прорыве хорошо укрепленной вражеской линии обороны.

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