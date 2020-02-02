"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы

The National Interest объясняет, почему следует опасаться такого оружия. "Почему надо бояться новых российских огнеметных батальонов" - с такого заголовка начинается материал.
Как отмечается в публикации, "Солнцепеки" отличаются не только разрушительной мощью, позволяющей физически уничтожать противника в таких укреплениях, как бункеры и туннели, но и оказывают серьезный психологический эффект.
При этом автор материала уточняет, что относить российские "Солнцепеки" к классическим огнеметам не совсем правильно, поскольку они слишком далеки от бойцов времен Второй мировой войны, вооруженных ранцевыми огнеметами.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", установленная на танковом шасси T-72 на самом деле стреляет термобарическими ракетами.
"Это оружие смешивает топливо и воздух в облаке, которое при детонации создает мощный разрушительный эффект с помощью высокой температуры и давления", - пишет The National Interest.
В публикации отмечается, что тяжелые огнеметы смогут эффективно расчищать дорогу для танков и мотострелков при прорыве хорошо укрепленной вражеской линии обороны.