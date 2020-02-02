В Ростове установили памятник бездомной собаке Лизе

В центре Ростова-на-Дону вход в один из торговых комплексов теперь украшает памятник собаке Лизе, которая несколько лет посвятила охране ТРЦ и стала любимицей гостей.

Монумент изготовлен в полный рост питомицы, автор воспроизвел даже ошейник и именную подвеску, который собака носила при жизни. Основание памятника украшает надпись со словами писателя Чака Паланика: "Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными".

По информации популярного городского паблика, собака стала жить в торговом комплексе после дорожной аварии. Попав под машину несколько лет назад, Елизавета получила переломы.

Лизу вылечили в ветеринарной клинике, но год назад она снова получила травму лапы, от которой уже не сумела оправиться.

В последние дни собака уже не могла охранять помещение, много спала, но посетители не могли пройти мимо, не погладив животное.