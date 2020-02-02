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02.02.2020 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове установили памятник бездомной собаке Лизе

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В центре Ростова-на-Дону вход в один из торговых комплексов теперь украшает памятник собаке Лизе, которая несколько лет посвятила охране ТРЦ и стала любимицей гостей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Монумент изготовлен в полный рост питомицы, автор воспроизвел даже ошейник и именную подвеску, который собака носила при жизни. Основание памятника украшает надпись со словами писателя Чака Паланика: "Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными".

По информации популярного городского паблика, собака стала жить в торговом комплексе после дорожной аварии. Попав под машину несколько лет назад, Елизавета получила переломы.

Лизу вылечили в ветеринарной клинике, но год назад она снова получила травму лапы, от которой уже не сумела оправиться.

В последние дни собака уже не могла охранять помещение, много спала, но посетители не могли пройти мимо, не погладив животное.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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