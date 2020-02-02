Судьбу боксера Кушиташвили определит военный суд

Меру пресечения боксеру Георгию Кушиташвили, задержанного за незаконное хранение наркотиков, изберет военный суд. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Ситуация объясняется тем, что Кушиташвили является военнослужащим. Поэтому расследованием инцидента, в котором он оказался замешан, занимаются военные следователи. Дело против боксера возбуждено по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". По предварительным данным, боксер сломал нос бойцу Росгвардии во время задержания.

Ранее "РГ" писала, что Кушиташвили вместе со своим знакомым (тоже боксером) напал на гвардейцев во время задержания. У Кушиташвили к тому же нашли более 0,5 грамма кокаина, что считается значительным размером.