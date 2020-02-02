В мире
02.02.2020 11:50
Текст: Николай Грищенко

В Беларусь вернулся самолет Ил-76, доставивший медикаменты в КНР

В Беларусь вернулся военно-транспортный самолет Ил-76МД, ранее доставивший гуманитарную помощь и препараты для борьбы с короновирусом в Китай. Воздушное судно приземлилось под Минском на аэродроме в Мачулищах.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Полет прошел в штатном режиме. Экипаж с задачей справился на отлично", - сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.

Напомним, что 29 января Ил-76МД вылетел в Пекин для доставки гуманитарного груза. На борту находилось 20 тонн медицинских изделий, в том числе 4,5 тонны антибиотиков, более десяти тонн дезинфицирующих средств, средства защиты для медицинского персонала и вещества для обеззараживания воздуха.

До Пекина военно-транспортный самолет летел около 20 часов с двумя дозаправками: в Новосибирске и Владивостоке.

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