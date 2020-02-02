Видео: прохожие подняли Mercedes, чтобы спасти сбитую женщину

Самые интересные автовидео, снятые на регистратор или на дешевенький телефон, рассказывают, как правило, не о машинах, не о лошадиных силах и коробках передач, а о людях, водителях, пешеходах и дорожной полиции, о том, как они ведут себя в стрессовых ситуациях, на которые так богата дорога.

И вот вам свежий пример человеческого мужества и готовности прийти на выручку, попавший в объектив телефонной камеры в Нью-Йорке. Черный Mercedes сбил женщину-пешехода на пересечении улиц Норфолк и Деланси. И замер над ней, боясь неосторожным движением ухудшить и без того опасную ситуацию.

Конечно, можно было с полчасика подождать прибытия подъемника, но ведь помощь сбитому человеку нужна уже здесь и сейчас.

И добрый десяток прохожих, не сговариваясь, кинулся поднимать машину вручную. Добровольцев оказалось так много, что некоторые скорее мешали, чем помогали согласованным действиям. Тем не менее, дружная работа дала свои результаты - машину подняли, женщину отправили в больницу.

Очевидцы отметили, что она не выпускала из рук свой смартфон, возможно, пыталась держать контакт с переживавшими за нее близкими...