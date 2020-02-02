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02.02.2020 08:46
Рубрика: В мире

Второй случай заражения короновирусом зафиксирован в Индии

Второй человек заболел новым коронавирусом в Индии. Инцидент произошел в штате Керала, где был выявлен первый в стране инфицированный.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как сообщает министерство здравоохранения страны в Twitter, приехавший из Китая пациент изолирован. Его состояние оценивается как стабильное, он находится под пристальным наблюдением. Первый случай заражения в Индии был зафиксирован у проходившей обучение в Китае студентки.

В конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Число жертв в настоящее время превысило 300. Случаи заражения уже были зафиксированы в Сингапуре, Таиланде, Японии, Вьетнаме, США, Германии, Малайзии и других странах, в том числе в России. Есть погибший за пределами Китая.

Отметим, что новый вид коронавируса, который передается от человека к человеку, может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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