Арктическую БМП "Рыцарь" создали в России

В России специально для арктических подразделений Сухопутных войск создали боевые машины пехоты "Рыцарь".

Об этом в статье "Путь в новое десятилетие" в журнале "Радиоэлектронные технологии" рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Говоря о новых разработках, он отметил, что перевооружению Сухопутных войск уделено особое внимание. Именно на это потратили четвертую часть выделенных средств. Удалось создать боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцари". Упомянул заместитель министра и модернизированные основные боевые танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М.

Ранее СМИ сообщали, что арктическая БМП получит газотурбинный двигатель и электротрансмиссию.