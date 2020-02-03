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03.02.2020,  
12:48
Текст:  Светлана Цыганкова

Арктическую БМП "Рыцарь" создали в России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России специально для арктических подразделений Сухопутных войск создали боевые машины пехоты "Рыцарь".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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Об этом в статье "Путь в новое десятилетие" в журнале "Радиоэлектронные технологии" рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Говоря о новых разработках, он отметил, что перевооружению Сухопутных войск уделено особое внимание. Именно на это потратили четвертую часть выделенных средств. Удалось создать боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцари". Упомянул заместитель министра и модернизированные основные боевые танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М.

Ранее СМИ сообщали, что арктическая БМП получит газотурбинный двигатель и электротрансмиссию.

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