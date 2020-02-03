"Бардак" в Мьянме: еще одна страна получила российские БРДМ-2МС

Все большее количество стран мира продолжают принимать на вооружение российские бронированные разведывательно-дозорные машины самой новой модификации - БРДМ-2МС. В минувшем году их высоко оценили в армиях Лаоса, Киргизии, Сербии и Таджикистана.

BRDM 2M of Myanmar Army.

Russia gave 33 BRDM.

3 units of them are command vehicles. You can see clearly 27 March TatMataw Day prade.

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Yangon - Mandalay Highway road. pic.twitter.com/68e0drLvdm — NyanPwintAung (@NyanPwintAung1) February 2, 2020

В начале февраля усовершенствованные "Бардаки" были замечены в Мьянме. Сообщается о поставках 33 таких машин, в том числе трех в командном варианте.

От первоначальной версии БРДМ-2МС внешне отличаются установкой дополнительных бронированных экранов, которые в лобовой части способны выдерживать попадания 14,5-мм пуль пулемета КПВ, а в бортовых проекциях уверенно держат обстрел из 12,7-мм ДШК. Также предприняты меры по усилению защиты от мин различного типа.

В качестве основного вооружения применяется танковая версия 14,5-мм пулемета Владимирова, с ним спарен 7,62-мм ПКТМ.

Имеющиеся на борту стабилизированные средства обнаружения и прицеливания могут засекать цели на дистанции до 5 000 метров днем и до 3 500 метров ночью. Специальное телевизионное оборудование, состоящее из 6 камер, позволяет контролировать обстановку вокруг машины.

Дизельный двигатель мощностью 150 л.с. разгоняет бронированного разведчика до 50 км/ч по пересеченной местности и до 100 км/ч по шоссе. Запас хода - до 1 500 км. Вес - 6 900 кг. Экипаж 5 человек.