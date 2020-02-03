Действия властей контролируют простые китайцы

Эпидемия нового коронавируса в Китае значительно повысила уровень социального участия в государственном управлении, считают наблюдатели. С развитием социальных медиа и появлением новых механизмов распространения информации онлайн-осведомленность общества становится гораздо выше.

"Общественное внимание особенно усиливается в период таких кризисных явлений, как нынешняя эпидемия нового коронавируса. В связи с этим сегодня практически каждый чиновник в своей деятельности проходит проверку и закалку Интернетом", - констатирует профессор Института массовых коммуникаций при Пекинском университете Пэн Бо. По его словам, постоянный "народный контроль" через интернет позволяет значительно повысить эффективность работы властей.

Ярким примером стал опыт возведения двух специализированных госпиталей для больных вирусной пневмонией в городе Ухань, эпицентре распространения нового коронавируса. Прямая видеотрансляция со стройплощадок ведется круглосуточно на медиа-платформе "Яншипинь", которая была создана Медиакорпорацией Китая в ноябре прошлого года. Ход работ в режиме реального времени отслеживают более 80 миллионов пользователей, которые являются не просто активными наблюдателями, но и могут давать свои советы и предложения.

Самых активных участников круглосуточных прямых трансляций в Китае называют "виртуальными народными контролерами". Они поддерживают строителей всем, чем могут: кто-то посвящает им стихи, другие рисуют фанфики, третьи заказывают рабочим еду на вынос и медицинские маски. Есть среди "виртуальных контролеров" и профессиональные инженеры, и строители, которые предлагают свои решения, чтобы ускорить процесс возведения госпиталей. Интерес к строительным работам настолько высок, что каждой единице находящейся на площадке техники уже присвоено свое прозвище: "Красавчик", "Громовержец", "Красный" и т.д.

Первый специализированный госпиталь на тысячу коек сдан в эксплуатацию 2 февраля. "Народные контролеры" переключились на трансляцию возведения второй клиники на 1500 пациентов, строительство которой планируется завершить тремя днями позже.

По мнению профессора Пэн Бо, опыт прямых интерактивных трансляций возведения уханьских спецклиник свидетельствует о том, что нынешняя эпидемия не только бросает вызов Китаю, но и несет возможности для развития отдельных секторов, в частности, отрасли информационных и онлайн-технологий.

"В последние десятилетия каждая из потрясших Китай масштабных катастроф влекла "большой скачок" национальных информационных технологий, - отмечает эксперт. - В 1999 году, когда США разбомбили посольство КНР в Югославии, в китайском сегменте Всемирной паутины появились первые политические BBS, которые стали прообразами нынешних китайских интернет-медиа. В 2003-м, когда из-за атипичной пневмонии китайцы были вынуждены сидеть по домам, в стране начали быстро развиваться онлайн-игры и онлайн-шопинг, бурным цветом расцвели мессенджеры и блоги, стремительно рос уровень проникновения интернета. В 2008 году после разрушительного землетрясения в провинции Сычуань онлайн-площадки стали одним из основных источников информации о происходящем, они сыграли огромную роль в мобилизации общества на борьбу с последствиями катастрофы. В результате они получили общепризнанный статус медиа. В 2020-м онлайн-службы вновь оказались "на передовой" освещения ситуации вокруг эпидемии нового коронавируса и мобилизации общественных сил на борьбу с ним. Такая ситуация - новый ключевой момент, новая отправная точка в развитии информационных и онлайн-технологий в Китае", - уверен эксперт. По мнению Пэн Бо, эпидемия даст толчок развитию информационных технологий в КНР по целому ряду направлений.

Во-первых, "уханьская пневмония" ускорит коммерческое внедрение связи пятого поколения 5G. "Со стремительным распространением нового коронавируса под угрозу были поставлены сотни миллионов жизней. Это создало беспрецедентно высокие потребности в оперативном обмене информацией, беспрепятственной передаче большого объема данных. На фоне эпидемии выросли потребности в телемедицине и дистанционном обучении, потребность в совершенствовании сопутствующих технологий. Это значительно повысило спрос на связь нового поколения, привнесло больше конкретики в сценарии ее внедрения и применения", - отмечает профессор.

Во-вторых, значительно повысится востребованность таких технологий, как искусственный интеллект и большие данные, ведь именно благодаря им можно значительно повысить предсказуемость распространения вируса, оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.

В-третьих, созданы новые возможности для дальнейшего проникновения интернета в Китае. Если сейчас этот показатель составляет 61,2 процента, то в скором будущем может вырасти до 80 процентов. Причина проста: интернет в эти дни стал самым популярным "окном в мир" для китайцев, вынужденных оставаться дома из-за эпидемии. Кроме того, резко возрос спрос на услуги интернет-провайдеров в деревнях: при ограничении мобильности на фоне распространения вируса крестьянам легче заключать сделки на поставки своей продукции через онлайн-платформы.

В-четвертых, хороший шанс развития получили службы онлайн-видео, за которыми проводят время сидящие по домам китайцы. Особенно развернулись в эти дни уже и без того популярные в КНР сервисы коротких видео, вроде Kuaishou. Они стали одними из главных каналов распространения информации из регионов, наиболее пораженных новым коронавирусом. Кроме того, их стали использовать как средство массового оповещения о мерах профилактики "уханьской пневмонии".

В-пятых, большие возможности роста получает электронная коммерция. В период эпидемии китайцы неохотно ходят в супермаркеты, избегая больших скоплений народа. Все больше еды и товаров повседневной необходимости заказывают онлайн. Фактически, повторяется ситуация 2003 года, когда распространение атипичной пневмонии повлекло бум онлайн-продаж.

В-шестых, резко повысился спрос на программные решения для дистанционной работы. Многие разъехавшиеся по домам на Новый год по лунному календарю китайцы не спешат возвращаться на места постоянной работы, опасаясь заразиться коронавирусом в транспорте. Это подтверждает и падение на 70 процентов железнодорожных перевозок по КНР. Многие в эти дни работают из дома, через видеоконференции и системы электронного документооборота. Это создает большее поле для дальнейшего развития систем "электронного офиса".

В-седьмых, резко расширился рынок мобильных приложений для здоровья. В период эпидемического кризиса все больше людей начинают задумываться о профилактике заболеваний, о способах повышения иммунитета и о поддержании своего здоровья в целом, что значительно повысило спрос на профильные мобильные приложения.

В-восьмых, моментально возросла посещаемость социальных медиа. Сотни миллионов невольно оказавшихся взаперти китайцев коротают время в мессенджере "Вичат" и микроблогах, не просто развлекаясь, но и собирая новую информацию о распространении коронавируса. У социальных медиа более высокий уровень проникновения, чем у традиционных СМИ. Это позволяет им доносить более полную картину, зачастую более оперативно, что заметно повышает их авторитет в кризисных ситуациях.