Дополнение к С-400: Индию назвали потенциальным покупателем Бук-М3

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" впервые представит на Defexpo India новейшую зенитную систему "Викинг" (экспортное название комплекса Бук-М3). Помимо буклетов, в Лакхнау, где 5-8 февраля пройдет выставка, привезут модели входящих в комплекс машин и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ, сообщили в пресс-службе концерна.

Мировая премьера "Викинга" пройдет в Индии не случайно. Подписав с Москвой контракт на поставку пяти полковых комплектов дальних зенитных систем С-400 "Триумф", Дели планирует серьезно модернизировать и средства ПВО меньшей дальности, чтобы обеспечить эффективную защиту от ракет и авиации. В России созданы две зенитные системы средней дальности, работающие как раз в этой нише: С-350 "Витязь" и Бук-М3 "Викинг", - пишет MilitaryWatch.

Оба комплекса высокомобильны и хотя не обладают боевой дальностью "Триумфа", зато имеют больше ракет на каждой пусковой установке, способны обеспечить высокую плотность огня и, как следствие, большое число перехваченных целей. "Викинг" особенно эффективны для защиты от специализированных ракет, целью которых могут быть, к примеру, мощные радары С-400.

Индийские военные хорошо знакомы с комплексами Бук предыдущих поколений, но у "Викинга" есть ряд революционных новшеств. Во-первых, впервые реализован вертикальный старт ракет, что позволяет не терять время на разворот пусковой установки по азимуту. Число одновременно сопровождаемых и обстреливаемых комплексом целей выросло до 36. Если Бук-М2 мог одним залпом "приземлить" две эскадрильи, то Бук-М3 - три.

Как и прежде, системы Бук используют высокомобильное гусеничное шасси, при этом сократилось время боевого развертывания с марша. Ракета 9М317МЕ, которую на Defexpo India будут представлять особо, на испытаниях успешно поразила не только положенные ей "по штату" самолеты и вертолеты, но и мишени, имитировавшие тактические баллистические и стратегические авиационные ракеты, а также боеприпасы противокорабельных ракетных комплексов.