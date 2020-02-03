Голикова: Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Иностранцев, у которых будет выявлен новый коронавирус, будут депортировать из России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения инфекции в стране.

Возможность принимать подобные жесткие меры появилась после того, как постановлением правительства новый коронавирус был включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Технические детали, каким образом будет организовано выдворение из России, сейчас прорабатываются. отметила вице-премьер.

Также она сказала, что граждане Китая, у которых обнаружен вирус, продолжают сейчас лечение, и состояние их стабильное.

"Один из пациентов, по нашим данным, имеет вид на жительство в России, и когда он после выздоровления будет выписан из стационара, он сам решит - уезжать ему на родину или оставаться в России", - отметила вице-премьер.