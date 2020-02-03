Иран ввел запрет на экспорт медицинских масок

Власти Ирана приняли решение о введении временного запрета на экспорт из страны медицинских масок. В Тегеране опасаются возникновения дефицита на эти изделия в связи с распространением коронавируса из Китая, сообщил телеканал Press TV.

"Министерство торговли Ирана по запросу министерства здравоохранения распорядилось прекратить сроком на три месяца экспорт медицинских масок за рубеж", - цитирует телеканал представителя иранского торгового ведомства.

По данным некоторых иранских СМИ, в аптеках Тегерана и ряда других крупных иранских городов из-за высокого спроса уже ощущается нехватка защитных масок.

Напомним, в Иране к настоящему времени пока не был подтвержден ни один случай коронавирусной инфекции. В связи с распространением заболевания власти ИРИ в конце января приостановили авиасообщение с Китаем.