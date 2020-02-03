Новейшая и не имеющая аналогов в мире система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" планируется к поставке в войска уже в этом году.

Испытания этого перспективного комплекса проводились войсками ПВО-ПРО в прошлом году. В том числе были проведены пуски новейших ракет, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в журнале "Радиоэлектронные технологии".

По словам Криворучко, основной задачей "Прометея" является борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории. Кроме того, этот комплекс может перехватить ракету и на среднем участке.

Тактико-технические характеристики этого комплекса засекречены, однако в западных СМИ приводились данные, что "Прометей" в ходе испытаний поразил мишень на дальности более 481 км, то есть может сбить цель даже в космическом пространстве.

Также замминистра обороны рассказал о перспективных разработках в области авиации. В частности, по его словам, уже в 2021 году свой первый полет совершит стратегический ракетоносец Ту-160М2. Этот "стратег" строится с нуля и отличается от бомбардировщиков Ту-160 улучшенными характеристиками.

Криворучко рассказал, что поставки Ту-160М2 в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. Минобороны планирует закупить десять ракетоносцев до 2027 года. Пояснил Криворучко и ситуацию с созданием бомбардировщика пятого поколения ПАК ДА. По его словам, минобороны уже подписало все контракты, необходимые для начала его производства. "Согласованы характеристики самолета, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, идут подготовительные этапы проектирования. Начало его летных испытаний включено в государственную программу вооружений 2027 года", - сказал Криворучко.

"Сармат" может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, ракета способна преодолеть современные и даже перспективные системы противоракетной обороны

Этот самолет будет построен с применением стелс-технологий. Он сможет совершать полеты продолжительностью порядка 30 часов.

Планируется, что перспективный бомбардировщик заменит стоящие сейчас на вооружении российской авиации самолеты Ту-95.

Кроме того, Криворучко рассказал о начале серийных поставок межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", которые должны заменить самые тяжелые ракеты в мире "Воевода". На Западе их называют "Сатана".

По его словам, первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году. Ракета способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, и может преодолевать даже перспективные системы ПРО.

Дальность ее полета - 18 тысяч километров, стартовая масса "Сармата" - более 208 тонн, а масса полезной нагрузки - более 10 тонн.