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03.02.2020 17:08
Рубрика: В мире

Джонсон раскрыл потенциал

Лондон и Брюссель обозначили противоположные переговорные позиции в условиях "постбрекзита"
Текст: Александр Гасюк
Отчалившая 31 января от берегов Европейского союза в свободное плавание Великобритания не намерена в ходе предстоящих "постразводных" переговоров с Брюсселем идти на компромиссы с бывшими партнерами на континенте. Ни о каком подчинении юрисдикциям судов ЕС или гармонизации торговых правил, тарифов и стандартов не может быть и речи, в присущей ему напористой манере заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступив с программной речью о видении правительства Ее Величества будущих отношений с "единой Европой".
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс/ РИА Новости Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс/ РИА Новости
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс/ РИА Новости

Выступая под слоганом "Раскрывая потенциал Британии" перед представительной аудиторией из числа дипломатов, бизнесменов и политиков, Джонсон дал весьма агрессивный старт переговорному марафону с ЕС в условиях состоявшегося "брекзита". "Нет никакой необходимости заключать торговое соглашение, которое бы приняло стандарты Евросоюза в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-то подобного, чем получить согласие ЕС принять правила Великобритании", - заявил хозяин резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Обвинив Германию и Францию в больших обоймах государственного субсидирования промышленности, чем это делает Великобритания, Джонсон колко заметил: "если ЕС волнует этот вопрос, то ему есть, на чем сфокусироваться". По словам политика, Лондону нечего подстраиваться под нормы ЕС - в области социальной защиты они выше в Британии, да и с сохранением окружающей среды и даже заботой о правах животных дела обстоят гораздо лучше на Альбионе.

Так чего же будет добиваться Вестминистер от ЕС в предстоящие 11 месяцев наступившего в отношениях между Лондоном и Брюсселем "переходного периода"? В практическом плане поддерживающее либеральную международную торговлю правительство Ее Величества настроено на заключение с Брюсселем торгового договора наподобие согласованной в 2017 году зоны свободной торговли ЕС-Канада. Известное как "СЕТА" (Comprehensive Economic and Trade Agreement) это соглашение предусматривает обнуление импортных тарифов на большинство товаров, хотя таможенные проверки на границах сохранены. Если договориться об этом с Брюсселем не получиться, то тогда, по словам Джонсона, придется строить отношения на основе прорабатываемого торгового соглашения ЕС и Австралии, которое приближено к стандартам Всемирной торговой организации.

В обоих случаях покинувшая ЕС после 47-летнего пребывания в нем Великобритания "будет сильно процветать", выразил уверенность британский премьер. "Соединенное Королевство будет использовать мускулы" в ходе предстоящего политико-экономического торга с Евросоюзом и жестко отстаивать свои национальные интересы в "постразводный период" - таков был основной посыл британского лидера европейским партнерам.

В частности, теперь ЕС придется считаться с вернувшей себе полную независимость в решении торговых споров Британией, которая намерена ввести квоты на вылов рыбы в своих прибрежных водах. И отныне они будут в первую очередь распределяться в пользу английских рыбаков, не скрывает Джонсон.

Газета The Guardian уже охарактеризовала его речь, в которой британский премьер жестко обозначил переговорные позиции Лондона, как "нахрапистую". Впрочем, этим прекрасно известным в Европе качеством нынешнего лидера тори едва ли можно удивить кого-то по другую сторону Ла-Манша. Как, впрочем, и доведенной до совершенства характерной британской установкой "взять больше, чем дать".

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Так, главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье в понедельник заявил, что ЕС готов предоставить Великобритании максимально полный доступ к своему рынку, но только в том случае, если Лондон будет соблюдать стандарты и директивы ЕС в ряде областей. Барнье уточнил, что условия доступа британских товаров на европейский рынок также будут напрямую связаны с доступом рыболовных судов ЕС в воды Великобритании. "Без соглашения о взаимном доступе не будет и торговой сделки", - заявил он. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметила, что Брюссель намерен до последнего отстаивать интересы Европейского сообщества в ходе переговоров с Лондоном. "Мы будем вести переговоры честно и прозрачно, но мы будем отстаивать интересы ЕС и интересы наших граждан до самого конца", - заявила председатель ЕК.

У обозревателей нет сомнений, что стартовавшие "постразводные" переговоры между Евросоюзом и его бывшим членом, впервые за всю историю этого блока покинувшего ЕС, будут крайне непростыми. И далеко не факт, что сторонам, изо всех сил "тянущих на себя одеяло", удастся согласовать огромный перечень открывшихся в результате "брекзита" вопросов до завершения "переходного периода" 31 декабря 2020 года. Весьма вероятно, что транзитный период придется продлевать на один, а возможно и на два года, как это предусмотрено с трудом заключенной в конце минувшего года сделкой британцев и европейцев. Правда, решение о том, продлять ли такое "подвешенное состояние" Брюсселю и Лондону необходимо принять уже до конца июля.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Бельгия Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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