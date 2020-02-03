Margaret Dabbs London в России: бренд, созданный экспертом по уходу за ногами и руками

В магазинах косметики и парфюмерии Molecule (онлайн и оффлайн) появились средства Margaret Dabbs London. Это бренд, созданный английским врачом-подологом (экспертом по уходу за кожей ног и стоп): Маргарет Дабс разработала целые ритуалы по уходу за ногами и за руками. В 1998 году в центре Лондона, на Харли-стрит, она открыла свою клинику для ног.

Продуктами марки пользуются звезды, которым приходится часто выходить на красную дорожку, процедуры с этими средствами проводятся в ведущих отелях и спа. По всей Великобритании и за рубежом открылись спа-клиники по уходу за руками и ногами, продукты бренда отмечены многочисленными наградами.

В три коллекции продуктов марки (для стоп, для ног и для рук) входят лучшие медицинские и косметические средства, образующие особенный ассортимент. Так, уникальным ингредиентом стало масло эму: Маргарет Даббс объясняет, что в Австралии это масло применяется в медицине и прекрасно помогает восстановить кожу после ожогов. Соответственно, потрескавшаяся и огрубевшая кожа стоп - тоже подходящий объект воздействия такого средства. К тому же масло эму имеет противогрибковое, антибактериальное, заживляющее и увлажняющее действие. Оно не закупоривает поры и даже уменьшает воспаление костей и суставов.

Маргарет Даббс стремилась, чтобы аромат, внешний вид и ощущения от ее продуктов были непохожими на все, что было представлено ранее на рынке. Ну и конечно, чтобы они были эффективными.

Линия для стоп: Fabulous Feet

Благодаря использованию масла эму, которое обладает омолаживающими, увлажняющими и заживляющими свойствами, а также отдушке лимонного мирта, эти продукты удивят длительными результатами и сделают ваши стопы красивыми.

Мусс-скраб для стоп. Фото: Margaret Dabbs

Ключевые ингредиенты мусса-скраба для стоп - масло эму, пемза и молотый лист чайного дерева лист. Он очищает и заодно (благодаря маслу эму) питает кожу. Рекомендуется наносить его на влажные стопы, уделяя особое внимание пяткам. Смывается теплой водой.

Линия для рук: Fabulous Hand

Антивозрастная серия для рук разработана с целью подарить здоровую и более молодо выглядящую кожу рук, помочь защитить ее от старения. Здесь тоже используется чистое масло эму, а также растительные экстракты для поддержания уровня увлажненности кожи. Ароматы герани и мандарина дополняют приятные ощущения.

Линия для ног: Fabulous Legs

Эта коллекция из 5 искусно разработанных продуктов для ног сочетает эстетику с медицинским опытом. Акцент делается и на внешнем виде, и на здоровье ног. Помогает бороться с венозными отеками, отеками стоп и голеней. Ассортимент Margaret Dabbs London "Fabulous Legs" сделает ноги более гладкими, стройными, легкими и наполненными энергией.

В продуктах марки используются экстракты подсолнуха (он способствует упругости и эластичности), окопника (обладает лечебным, противовоспалительным действием), семена белого люпина (помогает образованию коллагена), герани (вяжущее, кровоостанавливающее средство), мандарина (антисептик), а также лимонный мирт (антиоксидант и противогрибковое средство) и масло чайного дерева (противогрибковое, антисептическое).