Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить все необходимые документы о порядке ввоза в страну незарегистрированных лекарств для людей с тяжелыми заболеваниями.

"Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом "Фризиум", - заявил он на совещании со своими заместителями.

Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову четко организовать работу по этому направлению, напомнив, что поручение дано президентом по итогам Послания Федеральному Собранию.