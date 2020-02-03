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03.02.2020 11:18
Рубрика: Власть

Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить все необходимые документы о порядке ввоза в страну незарегистрированных лекарств для людей с тяжелыми заболеваниями.

"Когда речь идет о жизненно важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как, например, в прошлом году с препаратом "Фризиум", - заявил он на совещании со своими заместителями.

Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову четко организовать работу по этому направлению, напомнив, что поручение дано президентом по итогам Послания Федеральному Собранию.

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