Названы симптомы рака в полости рта

Язвочки и линейные белесоватые образования на слизистой оболочке рта могут свидетельствовать об онкологическом заболевании. Об этом рассказала директор Института стоматологии имени Е.Боровского Первого МГГУ имени И. Сеченова Ирина Макеева, передает агентство "Москва".

"Опасность представляют сломанные зубы, которые царапают и травмируют слизистую оболочку, а также коронки из разнородных металлов", - отмечает руководитель института. Проблемы у пациентов также могут возникнуть и из-за курения электронных сигарет. По словам Ирины Макеевой, язвочка в полости рта - повод обратиться к врачу. Причем даже в том случае, если неприятные ощущения пропали.

"Исчезновение болевых ощущений может быть весьма тревожным признаком, свидетельствующим об озлокачествлении", - заявила сотрудник первого МГГУ. Выявить опасное заболевание на ранних стадиях поможет регулярное - раз в полгода - посещение стоматолога.

Ирина Макеева констатировала, что большинство пациентов с новообразованиями в области головы и шеи приходят к медикам уже на запущенных стадиях. И в этом случае спасти жизнь поможет лишь серьезная операция.