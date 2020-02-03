Объявлен конкурс на логотип и талисман Игр стран СНГ

Обустроить современную атлетическую площадку, повысив спортивный потенциал стран Содружества, помогут Игры стран СНГ. Уже объявлен и конкурс на логотип и талисман состязаний, сообщил 3 февраля советник министра спорта Татарстана Азат Кадыров.

Международные состязания, уточняет БЕЛТА, были учреждены решением Совета глав правительств СНГ в октябре прошлого года. Планируется, что они будут проходить раз в два года в течение десяти дней поочередно в каждом из государств.

Двери для мирового спортивного сообщества регламентом соревнований открыты для всех желающих. В них смогут принять участие не только команды стран Содружества, но и других государств. Первые соревнования состоятся в Казани с 20 по 27 августа. "Вместе с Министерством спорта Татарстана мы приняли решение провести конкурс на логотип и талисман Игр. До 16 февраля ждем идеи и предложения. Победитель получит денежное вознаграждение и возможность посетить Игры стран СНГ", - рассказал Кадыров.

Программа Игр, уточнил он, будет включать состязания по 21 виду спорта: армрестлинг, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба на поясах (корэш), водное поло, гиревой спорт, дзюдо, волейбол (пляжный волейбол), самбо, спортивная борьба, настольный теннис, тайский бокс, танцевальный спорт, каратэ, мас-рестлинг, плавание, художественная гимнастика, футбол (футзал), фехтование и шахматы.

По его прогнозам, участие в соревнованиях примут около 3,5 тысячи спортсменов, которые разыграют около 230 комплектов медалей. Для проведения мероприятий будут задействованы 13 спортивных объектов.

Это будет грандиозный спортивный праздник, ведь в республике есть вся необходимая инфраструктура. Как подчеркнул представитель Министерства спорта и туризма Беларуси Игорь Юдчиц, Казань имеет прекрасный опыт проведения массовых спортивных соревнований. Поэтому, нет сомнений, что и первые Игры стран Содружества будут организованы на высоком уровне.

Кстати, для проведения соревнований уже сформирована рабочая группа, в состав которой включены представители органов государственной власти, общественных организаций и ассоциаций по физкультуре и спорту, федераций по олимпийским и национальным видам спорта стран СНГ. Ее первое заседание прошло 3 февраля в Исполнительном комитете СНГ в белорусской столице, информирует агентство.