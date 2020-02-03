Первые серийные "Сарматы" поступят в войска в 2021 году

Поставки в РВСН серийных баллистических ракет "Сармат" начнутся в 2021 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" проходят успешно. РС-28 заменит в Ракетных войсках стратегического назначения тяжелую МБР "Воевода", написал Криворучко в статье для журнала "Радиоэлектронные технологии".

Концепция "Сармата" предусматривает доставку боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их перехват даже перспективными системами ПРО, отметил замминистра. Иначе говоря, запас мощности ракеты позволяет ей летать в обход зон, в которых ее ждут перехватчики. "Сармат" летает через оба полюса", - заявил в 2016 году Юрий Борисов, в то время замминистра обороны по вооружению.

По одной из ключевых характеристик, дальности полета РС-28 превосходит предшественницу, Р-36М2 "Воевода" в полтора раза - 18 тысяч километров против 11. Выросла и полезная нагрузка, - 10 тонн вместо 8,8. Стартовая масса МБР "Сармат" 208 тонн.