Попова: У контактировавших с заболевшими лиц коронавирус не обнаружен

Специалистам удалось локализовать первые два случая завоза из Китая в Россию нового коронавируса и не допустить распространения инфекции.

У членов семьи заболевшего гражданина Китая и друзей китайской студентки (всех их изолировали и отправили на карантин) коронавирус по результатам проведенных лабораторных тестов не обнаружен. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Оба заболевших чувствуют себя удовлетворительно. Пока они остаются в стационарах. Кроме этих двух пациентов, были изолированы и помещены под медицинское наблюдение находившиеся с ними в контакте. У контактных ухудшения самочувствия нет, вирус не выявлен", - отметила Попова.