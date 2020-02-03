Московские спасатели выступят на международной выставке в Германии

Команду пожарно-спасательного центра Москвы пригласили на международную выставку в Германию. Об этом рассказали журналистам в комплексе городского хозяйства столицы.

"Московские спасатели выступят на международной выставке INTERSHULTS 2020 в Германии. Наша команда примет участие в уникальных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП", - рассказали в комплексе.

Организаторы мероприятия из 87 заявок от 36 стран отобрали 29 команд, в числе которых и сборная Москвы. Команду Департамента ГОЧСиПБ представят Сергей Бушманов, Михаил Земцов, Александр Лукин, Дмитрий Шляпин, Олег Алексеев, Михаил Плюхин, Михаил Коняхин и Павел Грищенков.

В ходе выставки проводятся уникальные соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пожарные и спасатели столицы покажут свое мастерство.

В ведомстве напомнили, что ранее пожарные и спасатели ГКУ "Пожарно-спасательный центр" несколько лет подряд занимали призовые места в городских и Всероссийских соревнованиях по ликвидации ДТП, а в прошлом году завоевали первое место в соревнованиях на Международном салоне "Комплексная безопасность 2019".