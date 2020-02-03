Немецкие власти не считают политическим отказ своему борту сесть в РФ

Правительство Германии не обнаружило политической составляющей в отказе российской стороны дать разрешение на посадку в Москве немецкого борта с эвакуированными из Китая гражданами своей страны, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

На прошлой неделе немецкий борт эвакуировал своих граждан из китайского города Ухань, который считается эпицентром вспышки коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа, и должен был совершить промежуточную посадку в Москве, однако не получил разрешения из-за загрузки аэропорта и приземлился в Хельсинки.

"Сейчас нет указаний на то, что за этим решением России были какие-то политические мотивы", - заявил Бургер, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "это обычная ситуация, когда аэропорт сигнализирует об ограничениях пропускной способности".

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом в Китае превысило 17 тысяч. Скончались от заболевания более 360 человек.