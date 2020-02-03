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03.02.2020 16:07
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Немецкие власти не считают политическим отказ своему борту сесть в РФ

Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Правительство Германии не обнаружило политической составляющей в отказе российской стороны дать разрешение на посадку в Москве немецкого борта с эвакуированными из Китая гражданами своей страны, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Фото: iStock
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На прошлой неделе немецкий борт эвакуировал своих граждан из китайского города Ухань, который считается эпицентром вспышки коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа, и должен был совершить промежуточную посадку в Москве, однако не получил разрешения из-за загрузки аэропорта и приземлился в Хельсинки.

"Сейчас нет указаний на то, что за этим решением России были какие-то политические мотивы", - заявил Бургер, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "это обычная ситуация, когда аэропорт сигнализирует об ограничениях пропускной способности".

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом в Китае превысило 17 тысяч. Скончались от заболевания более 360 человек.

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