Уехавшую из Гонконга в Приморье семью из-за коронавируса могут выслать

Детский омбудсмен Приморского края Ольга Романова подключилась к разрешению ситуации с семьей сына председателя региональной федерации рыболовного спорта Александра Ермолаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Его невестка и трехмесячный внук - граждане Гонгконга. В Россию приехали из-за вспышки коронавируса в Китае. Но сейчас у них заканчивается виза.

"Мы решили, что внук должен быть гражданином России, и надо как-то продлить визу, чтобы получить гражданство. Их могут депортировать 10 февраля, - рассказал Ермолаев агентству.

Депортация повлечет за собой запрет на въезд на территорию России на пять лет. А все инстанции, куда обращался Ермолаев, ему отказывали даже в приеме документов.

Аппарат омбудсмена взялся оказать помощь в этой ситуации.

"Конечно, подключимся к ситуации. Сейчас идет сбор информации", - сказала Ольга Романова.