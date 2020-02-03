Новости

Вылет рейса Париж-Москва задержался из-за драки пилотов 11:09
В Перми выявили грубые нарушения в сауне, где массово отравились дети 11:06
В Крыму пенсионер на "Ниве" сбил инспектора ГИБДД 11:03
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами 11:01
На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело 10:55
На Камчатке госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус 10:53
Четырех пассажиров рейса Пекин-Иркутск отправили в инфекционку 10:49
В Москве бармен случайно сломал шею посетителю 10:49
МИД Ирана отреагировал на слова Эрдогана про астанинский формат 10:49
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей 10:47
В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи 10:35
В минздраве Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом 10:17
Скончался известный новосибирский скульптор Арам Григорян 10:16
Челябинский школьник разместил объявление "о продаже" младшей сестры 10:07
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков 10:00
Глава мининформа Крыма подал в отставку 09:55
Космические спасатели ЦВО выдвинулись в Казахстан для встречи "Союза" 09:54
Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тыс рублей 09:53
Представитель МакSим прокомментировала "тяжелое состояние" певицы 09:37
КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса 09:37
Около 500 человек оказались отрезаны от большой земли на курорте в Канаде 09:35
Московские спасатели выступят на международной выставке в Германии 09:26
СК возбудил дело против матери, посадившей ребенка за руль 09:22
Пациентам после инфаркта и инсульта будут выдавать бесплатные лекарства 09:21
В Москве у безработного угнали Land Cruiser за 4 миллиона рублей 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 11:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми выявили грубые нарушения в сауне, где массово отравились дети

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе проверки выявило грубые нарушения санитарного законодательства в пермской сауне, где в минувшую субботу пострадали пять взрослых и восемь детей.

В Севастополе восемь студентов попали в больницу с отравлением

Как пояснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, было установлено, что за уровнем содержания остаточного хлора в воде бассейна сауны не осуществлялось должного контроля. Это стало причиной отравления 13 человек. В связи с этим эксплуатация сауны приостановлена.

Напомним, массовое отравление хлором произошло 1 февраля. В настоящее время шесть пострадавших детей госпитализированы в "Пермскую краевую детскую больницу" и находятся под наблюдением врачей. Обстоятельства происшествия расследуют сотрудники регионального Следственного комитета.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

Главное сегодня

Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Торги на биржах Китая начались с обвала котировок
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов