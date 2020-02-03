В Перми выявили грубые нарушения в сауне, где массово отравились дети

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе проверки выявило грубые нарушения санитарного законодательства в пермской сауне, где в минувшую субботу пострадали пять взрослых и восемь детей.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, было установлено, что за уровнем содержания остаточного хлора в воде бассейна сауны не осуществлялось должного контроля. Это стало причиной отравления 13 человек. В связи с этим эксплуатация сауны приостановлена.

Напомним, массовое отравление хлором произошло 1 февраля. В настоящее время шесть пострадавших детей госпитализированы в "Пермскую краевую детскую больницу" и находятся под наблюдением врачей. Обстоятельства происшествия расследуют сотрудники регионального Следственного комитета.