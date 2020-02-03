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03.02.2020,  
12:31
Текст:  Тимур Алимов

ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2 к 2027 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Пятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад

Партию из десяти стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 Воздушно-космические силы России получат к 2027 году.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в материале издания "Радиоэлектронные технологии".

По его словам, поставки обновленного "Белого лебедя" в войска планируется начать через три года.

- Первый его полет запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев, - сказал замминистра.

Напомним, о начале программы глубокой модернизации ракетоносцев Ту-160 глава минобороны России Сергей Шойгу заявил в 2015 году. Ту-160М2 оснащается инновационными электронными системами, современными комплексами РЛС и РЭБ, что существенно увеличивает эффективность самолета.

2 февраля 2020 года на аэродроме в Казани состоялся первый тестовый полет обновленного бомбардировщика, в ходе которого была проверена работа установленного в ходе модернизации оборудования.

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