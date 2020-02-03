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03.02.2020 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Красноярском засняли медведя-хозяина таежной избы

Текст: Екатерина Дементьева

Фотоловушки, установленные в северной части территории Саяно-Шушенского заповедника, зафиксировали, как медведь разоряет зимовье на реке Синяя.

Топтыгин повадился в избушку в августе прошлого года. Судя по тому, что урожай ягод и орехов в тайге был хорошим, а, значит, и пищи было достаточно, мишку в жилище привлекала явно не еда.
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Судя по снимкам, медведь едва ли не каждый день наведывался в избу почти три недели. Он играл с посудой раскатывал дрова по зимовью, царапал стол, рассыпал соль и крупы, вытаскивал из избушки вещи, залезал в окно и выходил через двери. Словом, развлекался как мог. Учитывая, что люди посещают зимовье крайне редко, животное абсолютно не боялось и чувствовало себя хозяином положения.

Как отмечается в аккаунте Саяно-Шушенского заповедника в соцсетях, в 2018 году медведь тоже посещал избушку - точно так же ловко открывал дверь и вытаскивал все, что его интересовало.

В сообщении отмечается, что медведи обитают на всей территории заповедника и регулярно попадаются наблюдателям на летних маршрутах.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край РГ-Видео

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